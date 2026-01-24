ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニコニコニュース」で「【衆院選２０２６】ネット党首討論 主催：ニコニコ」が２４日配信された。

自民党の高市早苗首相が中道改革連合の野田佳彦共同代表に「普天間飛行場の辺野古への移設についてはどういうスタンスを取られるのか。公明党は辺野古移設支持のお立場でした。だから辺野古移設賛成派の候補者を一緒に応援しました。立憲民主党は辺野古建設中止の考えであったと思います。ここに確固たる方針がないと日米同盟はおろか日本の安全を守ることもできませんので、ここは確認させて下さい」と質問。

野田氏は「公明党、立憲民主党はそれぞれ沖縄県の中で活動はしてますので従来のご主張をされてると思います。新しい党を作った共通点というのは、沖縄県民の声をしっかり踏まえながら対応をしていくという所が最大公約数だと思います」と回答。



社会民主党の福島瑞穂党首が「辺野古の新基地建設は賛成ですか、反対ですか」と追及。野田氏が「我々は慎重な立場であるということです」と答えると高市首相は「えっ、そうなんですか」と戸惑い、会場は微妙な空気となった。

野田氏は「日米については沖縄県民の感情を踏まえた対応をするなかできちっとモノを言っていく意味では変りません」と述べたが日本保守党の百田尚樹代表から「苦しいねぇ」とツッコまれていた。