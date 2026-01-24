upink限定カラー登場♡透明感を仕込むチューリップデューチーク

柏木由紀プロデュースのコスメブランドupinkから、うるみ透明感が叶う人気チークに心ときめく限定カラーが仲間入り。メイクの主役を引き立てながら、さりげなく血色感を仕込める万能さが魅力です。ナチュラルなのに今っぽい、そんな理想を叶える新色は、毎日のメイクをもっと自由に、もっと楽しくしてくれそう♡

うるみ透明感を叶える人気チーク

ドリーミーグロウチークは、じゅわっとにじむような血色感と透明感が特長のクリームチーク。べたつかず肌にぴたっと密着し、指で伸ばすだけで自然な発色が完成します。

チークとしてはもちろん、リップやパウダーチークのベースとしても使えるマルチさで、メイクの幅を広げてくれる実力派アイテムです。

限定色101チューリップデューの魅力

新登場の限定カラー101チューリップデューは、ベージュニュアンスを含んだやさしいピンクカラー。肌そのものが色づいたような自然な血色感で、肌色を問わずなじみます。

濃くつきすぎないため重ね塗りも簡単。可愛らしくも大人っぽくも仕上げられ、アイメイクやリップを主役にしたい日に活躍します。

全3色展開でなりたい印象に合わせて

カラーは全3色展開。限定色101チューリップデューは素肌を照らすベージュピンク。定番色は、すっぴん血色感カラーの01ブルーミン、フレッシュで可愛い02ピンクレモネード。

価格は各1,320円。なりたい雰囲気やメイクに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

メイクを引き立てる万能限定カラー

upinkの限定カラー101チューリップデューは、チークを主張しすぎず、メイク全体の完成度を高めてくれる名脇役。ひとつ持っているだけで、可愛いも大人っぽいも自由自在に楽しめます。

いつものメイクにさりげない変化を加えたい人こそ、ぜひチェックしてみてください♪