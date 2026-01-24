「ベンチ入りガチか！」「激アツやな」アヤックス冨安健洋がついにメンバー入りでSNS歓喜！「これは見ないと！」
板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、現地１月24日に行なわれるエールディビジの第20節で、フォレンダムとホームで対戦する。
この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、板倉とともに、今冬に加入した冨安が初めてベンチ入りを果たした。
この一報に、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「ベンチ入りきたわぁ」
「ついにベンチ入りした」
「これは見ないと！」
「眠いけど冨安の復帰見たすぎる」
「ベンチ入りガチか！！！！！」
「ベンチ入り激アツやな 活躍してくれ」
「嬉しいけどマジ無理はするなよ」
アーセナル時代の24年10月以来、約１年３か月ぶりとなる出場機会は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
