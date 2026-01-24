【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２３日、国防の方向性を示す戦略文書「国家防衛戦略」を第２次トランプ政権として初公表した。

中国を抑止するため、日本などの同盟国に防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比５％まで引き上げるよう要求した。中国が統一を目指す台湾には言及しなかった。

国家防衛戦略は、米大統領が策定する外交、軍事政策の指針となる「国家安全保障戦略」に基づき策定されるもので、公表は２０２２年のバイデン政権以来となる。米政権は昨年末、国家安保戦略を発表しており、国防戦略で具体的な軍事上の対応指針を示した。

国防戦略は中国を「あらゆる指標で米国に次ぐ世界第２位の強国」と位置付け、対中抑止力強化に優先して取り組む考えを示した。具体策として、南西諸島や台湾、フィリピンを結ぶ「第１列島線」での防衛力を強化すると表明した。

抑止力強化には同盟国の協力が不可欠だとの考えを強調し、防衛力の増強を求めた。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が昨年、国防費の目標をＧＤＰ比５％に引き上げたことを評価し、他の同盟国にも要求する考えを示した。日本の防衛費への直接的な言及はない。

一方、インド太平洋地域で軍事的威圧を強める中国について、「不必要な対立は求めない」として、偶発的な衝突回避に向け、米中両国の軍当局による対話の重要性を指摘した。中国を「最重要の戦略的競争相手」と位置付けた２２年の前回文書の表現も消えた。

台湾を巡っては、２２年の文書で中国が「台湾海峡の平和と安定を脅かしている」との懸念を示していたが、今回は台湾に触れなかった。米中首脳の相互往来を目指すトランプ大統領の意向を踏まえ、中国への刺激を避けたとみられる。

ロシアのウクライナ侵略を巡っては、戦闘終結について「何よりも欧州の責任だ」とし、ＮＡＴＯが指導力を発揮すべきだと主張した。前回文書は侵略を「深刻な脅威」と位置付けていたが、今回はロシアについて、欧州のＮＡＴＯ加盟国にとっての「対処可能な脅威」とし、脅威認識の記述は後退した。