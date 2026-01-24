プレミアリーグ 25/26の第23節 ウェストハムとサンダーランドの試合が、1月24日21:30にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エリエゼル・マイエンダ（FW）、ロメイン・ムンドレ（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。ウェストハムのジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからクライセンチオ・サマービル（FW）がヘディングシュートを決めてウェストハムが先制。

さらに28分ウェストハムが追加点。ジャロッド・ボーウェン（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

さらに43分ウェストハムが追加点。マテウス・フェルナンデス（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とウェストハムがリードしてハーフタイムを迎えた。

サンダーランドは後半の頭から3人が交代。ロメイン・ムンドレ（MF）、レイニルド・マンダバ（DF）、トライ・ヒューム（DF）に代わりチェムスディネ・タルビ（FW）、デニス・サーキン（DF）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）がピッチに入る。

66分、サンダーランドのノルディ・ムキエレ（DF）のアシストからブライアン・ブロビー（FW）がヘディングシュートを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウェストハムが3-1で勝利した。

なお、ウェストハムは71分にバレンティン・カステジャーノス（FW）、90+1分にマテウス・フェルナンデス（MF）に、またサンダーランドは30分にダニエル・バラード（DF）、35分にレイニルド・マンダバ（DF）、80分にノア・サディキ（MF）、88分にムアマドゥ・ディアラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

