【ホノルル（米ハワイ州）＝川村律文、江口武志】２９年ぶりに南国の地で火ぶたを切った第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局（協賛・日本航空）は、一力遼棋聖（２８）に軍配があがった。

挑戦者・芝野虎丸十段（２６）との対戦が２２、２３日に行われ、一力棋聖が２３６手までで白番中押し勝ちした。両者の意地がぶつかりあった大熱戦は、地元のファンを魅了した。

暖かな日ざしが差し込む同州のホテル「プリンス ワイキキ」の対局室で、椅子の上にあぐらをかいて思考に沈む――。ハワイ対局は、夕刻にさしかかった２３日午後６時４分（日本時間２４日午後１時４分）、芝野十段が頭を下げて熱戦が決着した。

囲碁界を盛り上げようと企画された今回のハワイ対局。両対局者は、対局前にカメハメハ大王像の前で記念写真を撮り、対局用のアロハシャツを購入するなど、慣れない日程が続いた。「日本のタイトル戦での海外対局も、椅子とテーブルでの２日制対局も初めての経験」だったという一力棋聖は、終局後、「盤に向かってしまえば普段と変わりませんでした。素晴らしい環境を用意していただいたことに感謝したい」と落ち着いた表情で語った。敗れた芝野十段も、「非常にいい経験をさせていただいた。普段と違う移動時間や時差など不安も大きかったですが、問題なく打つことができました」と感想を述べた。

一力棋聖は今月１５日、ソウルで行われた国際棋戦「ＬＧ杯」決勝三番勝負で敗れ、「世界二冠」を逃したばかりだが、その悔しさをバネにするような力強い戦いぶりを見せた。

対局終了後には、ハワイの囲碁ファンや関係者から、勝利した一力棋聖に、地元の固有種の木材「コアウッド」から作られたボウルが「ハワイ賞」として贈られた。ハワイ州のジョシュ・グリーン知事（５５）からも、両対局者に「お二人の来訪は文化的な架け橋をさらに豊かなものとしました」とメッセージが寄せられた。一力棋聖は、「熱烈に歓迎していただいた地元の方々に感謝します」と喜んだ。

「コウ」「アタリ」――。現地の囲碁ファンら約３０人は、対局会場とは別のホテルに設けられた大盤解説会場で、米国出身の棋士、マイケル・レドモンド九段（６２）が囲碁用語を交えながら行った解説に聞き入った。熱戦を見守ったデボン・ササキさん（３０）は「攻防がめまぐるしく入れ替わる激戦だった。参加者全員にとって、印象的な対局だった」と興奮冷めやらぬ様子で語った。

今回の対局に合わせて、日米の囲碁ファンによる親善対局も行われた。計２２人が盤を挟んで向かい合い、言葉が通じずともお互いに熱心に盤面を検討する姿が見られた。クリス・ゴーバニーさん（４６）は日本の愛好家に２敗し、「Ｏｈ……」と頭を抱えながらも、「とても楽しかった。囲碁は打つ度に多くの学びが得られるゲーム」とにこやかに話していた。

対局の実施を主導したハワイ州のキャメロン・デプチューラ州知事特別顧問（２５）は、「今回の対局を見て、州政府にも問い合わせが多く寄せられ、日本に興味を持ったという人もいる」と交流の深まりを強調。海を越えて心をつなぐ対局となった。

果敢な踏み込み

対局は、序盤から左辺で競り合いとなり、白番の一力棋聖が先に左下の黒の一団に攻めかかった。芝野十段は巧みな打ち回しでこの黒を生きると、周囲の白へと反撃し、中央で難解な戦いが続いた。

中央の白の一団への攻めを狙った封じ手の黒１２１の後にせめぎ合いが一段落すると、芝野十段は右下に回ったが、ここで左上の白を助けた一力棋聖がポイントを挙げる。その後、一力棋聖は右上の黒陣に踏み込むと、芝野十段の隙を突いて右上隅で大きな戦果を上げた。リードされた芝野十段は粘りを見せたが、一力棋聖が的確な打ち回しで追撃を許さずに快勝した。