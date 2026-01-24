女優の南琴奈が２４日、都内で映画「終点のあの子」（吉田浩太監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。

女子高生の友情と複雑な心情を描いた柚木麻子氏の小説家デビュー作の映像化。私立女子高校の入学式、中等部から進学した希代子（當真あみ）と奈津子（平澤宏々路）は、通学の途中で青い服を着た見知らぬ女の子から声をかけられる。彼女は、高校から外部生として入学してきた朱里（中島セナ）だった。希代子は、有名カメラマンの娘で海外生活が長い朱里と徐々に親密になっていく。

登場人物ごとにイメージカラーがある。演じる恭子はピンクや黒だが、南自身は「水色」。「単純に好きっていうのが。クランクアップした時にもらった華も水色で、自分の好きな色をイメージして選んでくれているのかなと思って」と現場での裏話も明かした。

作品にちなみ「取り返しのつかないこと」には女性の多くが共感したくなること。「学生時代に前髪とか眉毛とかを自分で切りたいと思っちゃって。朝準備している時に時間がなくて、ガタガタになったのに気づかず学校に行ったり」「友だちがかっこいい眉毛をしているのに憧れて、大胆にいってみたり」と回想。当時から仕事も始めており「マネジャーさんに『雰囲気変わった？』と言われていた」と苦笑いを浮かべ「今だったら絶対にしていない」と反省した様子だった。