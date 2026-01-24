◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本―中国（２５日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が２大会連続優勝を目指して、日本時間２５日午前０時から中国との決勝戦に臨む。

日本は１次リーグは３戦全勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んで、優勝した前回大会に続き、２大会連続の決勝に進出した。

大一番の先発が発表され、準決勝の韓国戦から４人変更で、ＭＦ大関友翔（川崎）、ＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）、横山夢樹（Ｃ大阪）、古谷柊介（東京国際大）が先発入り。韓国戦でも先発していたＭＦ佐藤龍之介、主将ＤＦ市原吏音（大宮）らも名を連ねた。

以下が日本の先発メンバー。

【ＧＫ】

２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪）

【ＤＦ】

２ 梅木怜（今治）

４ 永野修斗（藤枝）

５ 市原吏音（大宮）

１６ 小泉佳絃（明大）

【ＭＦ】

６ 小倉幸成（法大）

８ 大関友翔（川崎）

１０ 佐藤龍之介（ＦＣ東京）

【ＦＷ】

９ ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

１１ 横山夢樹（Ｃ大阪）

２０ 古谷柊介（東京国際大）