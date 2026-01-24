◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日 東京・両国国技館）

西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が東前頭14枚目の獅司（29＝雷部屋）を下して7勝目を挙げた。鋭い立ち合いから突っ張って前に出ながら右上手を取ると、相手の左すくい投げをこらえて右から打ち返して上手投げ。「相手が何かしてくる前に自分から仕掛けた」と速い攻めで好調の獅司を退けた。

前日に7敗目を喫し、一昨年夏場所の初土俵（幕下最下位格付け出し）から9場所続けてきた勝ち越しの継続へ後がない状況に。その夜、同部屋の兄弟子で日大の先輩でもある十両・尊富士（26）と三段目優勝を決めたばかりの川副改め花の富士（26）らと食事へ出掛けた。「“追い込まれました！”と自分で言いました。みんな気を使ってくれていて、他人から言われるより自分で言った方が気持ち楽になるので」。気心の知れた先輩たちの前で明るく自虐的に話すことで吹っ切れ、気持ちの切り替えにつながった。

7勝7敗で千秋楽へ。今場所は序盤戦で2日連続横綱から金星を挙げる活躍も、まだ勝ち越しに届いていなかった。「星が案外伸びてないなっていろんな人から言われます（笑）」。千秋楽の欧勝馬戦に勝てば初土俵から10場所連続の勝ち越し、そして三賞受賞と新三役昇進の期待も膨らんでくる。大事な一番へ「頭の片隅に入れて頑張ります」と控えめに意気込んだ。