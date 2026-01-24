◆フィギュアスケート四大陸選手権 第３日（２４日、中国・北京）

ペアのフリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の長岡柚奈、森口澄士（すみただ）＝木下アカデミー＝組が１２５・５１点、合計１９７・４６点で３位。五輪初代表の「ゆなすみ」が、主要国際大会では初の表彰台に上がった。エフィモア、ミトロファノフ組（米国）が合計２０５・３４点で、ショートプログラム（ＳＰ）３位から逆転優勝を果たした。

ＳＰ２位から出た「ゆなすみ」。序盤にサイドバイサイドの３回転ループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの３連続ジャンプ、３回転トウループを着氷。スロージャンプで転倒などがあったが、壮大な音楽に乗ってフリーを演じきった。得点を確認後は、ともに笑顔を見せた。

結成３季目のペアは今季、昨年９月の五輪最終予選で日本史上初めてペアでの２枠目を獲得。世界チャンピオンの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）と五輪出場を決めている。２２年北京五輪では、りくりゅうが史上初の入賞となる７位。ミラノ五輪では、金メダル候補の「りくりゅう」先輩と日本勢初のダブル入賞に挑む。