鈴木雅之と篠原涼子がTV初コラボ歌唱！INI、Omoinotake、Aぇ! groupも登場「with MUSIC」次回出演者・歌唱楽曲解禁
次回1月31日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。1月31日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！
鈴木雅之と篠原涼子のテレビ初コラボ歌唱が決定！日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』の主題歌「Canaria」を、鈴木がパートナーとして主演女優の篠原を招き、鈴木雅之 feat. 篠原涼子としてテレビ初披露する。
昨年の11月にリリースしたシングルが、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝いたINIは、「True Love」と「U MINE」をメドレーで披露！
3ピースバンドOmoinotakeは、自身初のストリーミング再生回数6億回超えを記録したヒット曲「幾億光年」と最新曲「Wonderland」をテレビ初披露！
ドラマ、バラエティー、映画などメンバー全員が多方面で活躍するAぇ! groupは、最新アルバムのリード曲「Again」をテレビ初披露！
＜出演アーティスト＞※五十音順
INI、 Aぇ! group、Omoinotake、鈴木雅之 feat. 篠原涼子
