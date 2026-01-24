『with MUSIC』次回ラインナップ発表！鈴木雅之 feat. 篠原涼子は『パンチドランク・ウーマン』主題歌をTV初披露
1月31日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
INI「True Love」「U MINE」
Aぇ! group「Again」
Omoinotake「幾億光年」「Wonderland」
鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」
※アーティスト名五十音順
■INI、Omoinotake、Aぇ! groupの出演も決定
鈴木雅之と篠原涼子のTV初コラボ歌唱が決定。日本テレビ系新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』の主題歌「Canaria」を鈴木雅之がパートナーとして主演女優の篠原涼子を招き、鈴木雅之 feat. 篠原涼子としてTV初披露する。
2025年の11月にリリースしたシングルが、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート「Top Singles Sales」で首位に輝いたINIは「True Love」と「U MINE」をメドレーで披露する。
Omoinotakeの歌唱が決定。自身初のストリーミング再生回数6億回超えを記録したヒット曲「幾億光年」と最新曲「Wonderland」をテレビ初披露する。
ドラマ、バラエティ、映画などメンバー全員が多方面で活躍するAぇ! groupの歌唱が決定。最新アルバムのリード曲「Again」をTV初披露する。
■番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
01/31（土）22:00～22:54
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
出演アーティスト（五十音順）：INI、Aぇ! group、Omoinotake、鈴木雅之 feat. 篠原涼子
■関連リンク
『with MUSIC』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/withmusic/