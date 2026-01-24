Jean-Ken Johnny ＆ TAKUMAも出演！ SawanoHiroyuki[nZk]、『Fate/strange Fake』OPテーマMV公開
澤野弘之が展開するボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk]の新曲「PROVANT」のMVが公開された。
■勢いのある力強いボーカルとパーカッション的なリズムを際立たせる映像
「PROVANT」は現在放送中のTVアニメ『Fate/strange Fake』のオープニングテーマで、MVは澤野弘之と、本楽曲のゲストボーカルを務めたMAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAが出演。勢いのある力強いボーカルとパーカッション的なリズムを際立たせる映像をぜひ楽しもう。
■リリース情報
2026.01.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「PROVANT」
2026.02.18 ON SALE
SINGLE「PROVANT」
■関連リンク
TVアニメ『Fate/strange Fake』作品サイト
https://fate-strange-fake.com/
澤野弘之 OFFICIAL SITE
http://www.sawanohiroyuki.com/
MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE
https://www.mwamjapan.info
10-FEET OFFICIAL SITE
https://10-feet.kyoto/