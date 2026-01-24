Jean-Ken Johnny ＆ TAKUMAも出演！ SawanoHiroyuki[nZk]、『Fate/strange Fake』OPテーマMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

澤野弘之が展開するボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk]の新曲「PROVANT」のMVが公開された。

■勢いのある力強いボーカルとパーカッション的なリズムを際立たせる映像

「PROVANT」は現在放送中のTVアニメ『Fate/strange Fake』のオープニングテーマで、MVは澤野弘之と、本楽曲のゲストボーカルを務めたMAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAが出演。勢いのある力強いボーカルとパーカッション的なリズムを際立たせる映像をぜひ楽しもう。

■リリース情報

2026.01.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「PROVANT」

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「PROVANT」

■関連リンク

TVアニメ『Fate/strange Fake』作品サイト

https://fate-strange-fake.com/

澤野弘之 OFFICIAL SITE

http://www.sawanohiroyuki.com/

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

https://www.mwamjapan.info

10-FEET OFFICIAL SITE

https://10-feet.kyoto/

