1月31日放送「with MUSIC」Aぇ! groupら出演者＆歌唱曲発表 鈴木雅之＆篠原涼子はTV初コラボ歌唱
【モデルプレス＝2026/01/24】1月31日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演するアーティストと歌唱楽曲が発表された。
【写真】STARTOイケメン、衝撃コスプレ姿
鈴木雅之と篠原涼子のTV初コラボ歌唱が決定。日本テレビ系新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-」の主題歌「Canaria」を鈴木がパートナーとして主演女優の篠原を招き、鈴木雅之 feat. 篠原涼子としてTV初披露する。
2025年11月にリリースしたシングルが、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝いたINIは「True Love」と「U MINE」をメドレーで披露。
3ピースバンドOmoinotakeは、自身初のストリーミング再生回数6億回超えを記録したヒット曲「幾億光年」と最新曲「Wonderland」をテレビ初披露する。
さらに、ドラマ、バラエティー、映画などメンバー全員が多方面で活躍するAぇ! groupの歌唱が決定。最新アルバムのリード曲「Again」をテレビ初披露する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOイケメン、衝撃コスプレ姿
◆鈴木雅之＆篠原涼子はTV初コラボ歌唱
鈴木雅之と篠原涼子のTV初コラボ歌唱が決定。日本テレビ系新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-」の主題歌「Canaria」を鈴木がパートナーとして主演女優の篠原を招き、鈴木雅之 feat. 篠原涼子としてTV初披露する。
◆INI・Omoinotake・Aぇ! groupも出演
2025年11月にリリースしたシングルが、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で首位に輝いたINIは「True Love」と「U MINE」をメドレーで披露。
3ピースバンドOmoinotakeは、自身初のストリーミング再生回数6億回超えを記録したヒット曲「幾億光年」と最新曲「Wonderland」をテレビ初披露する。
さらに、ドラマ、バラエティー、映画などメンバー全員が多方面で活躍するAぇ! groupの歌唱が決定。最新アルバムのリード曲「Again」をテレビ初披露する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】