遠藤さくら、白石麻衣からもらった思い出の私服とは「初めてセンターに選んでいただいたときに…」
アイドルグループ・乃木坂46が、24日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00）にトークゲストとして初出演した。
【写真】乃木坂46を代表する6人が登場！
トークでは、キャプテンの3期生・梅澤美波を筆頭に昨年4月に加入したばかりの6期生までの全世代と一緒に乃木坂46の軌跡を振り返った。
番組では、グループの先輩からもらった思い出の衣服をスタジオに持参。スタジオに登場した遠藤さくらは、白石からもらったというコートを紹介した。「4期生として加入して1年くらいで、初めてセンターに選んでいただいたときに（いただいた）。初めてのセンターだったし、グループになじんでいるかなと不安もあったときに、急に『コートあげる』って言われて。持ってきてくれて」と明かす。
遠藤は「それがすごくうれしくて。このコートを来て、毎日気合を入れて現場に行くっていうのが当たり前になっていましたね」と、白石への感謝を語っていた。
スタジオでは、ヒット曲「おひとりさま天国」と最新曲「ビリヤニ」の豪華２曲ライブを披露した。
【写真】乃木坂46を代表する6人が登場！
トークでは、キャプテンの3期生・梅澤美波を筆頭に昨年4月に加入したばかりの6期生までの全世代と一緒に乃木坂46の軌跡を振り返った。
番組では、グループの先輩からもらった思い出の衣服をスタジオに持参。スタジオに登場した遠藤さくらは、白石からもらったというコートを紹介した。「4期生として加入して1年くらいで、初めてセンターに選んでいただいたときに（いただいた）。初めてのセンターだったし、グループになじんでいるかなと不安もあったときに、急に『コートあげる』って言われて。持ってきてくれて」と明かす。
遠藤は「それがすごくうれしくて。このコートを来て、毎日気合を入れて現場に行くっていうのが当たり前になっていましたね」と、白石への感謝を語っていた。
スタジオでは、ヒット曲「おひとりさま天国」と最新曲「ビリヤニ」の豪華２曲ライブを披露した。