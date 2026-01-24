ＴＢＳ・近藤夏子アナウンサー（２９）が２４日、自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。

「予定日よりもぐんと早く出産し 母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と出産を報告。「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。 ありがとう 最強ママになります」とつづった。

助産師への感謝もつづり、「陣痛とんでもなかった。」「深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！」「全ての助産師さんに多くの人が救われています。感謝しかないです」と記した。

「なかなか思い描いていたマタニティライフ、出産とは程遠かったけれど今となっては辛かったことは目の前にいる可愛い我が子を見ると忘れてしまいます」とも。「自分は結構タフだと思っていたけれど 比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！」と明かし、「えいえいおーーー」と自らを鼓舞していた。

近藤アナは慶應女子高を経て、慶應大法学部卒。２０２４年１０月に「大学の同い年の同級生」と結婚したことを発表していた。