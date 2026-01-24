『with MUSIC』に出演するAぇ! group

　1月31日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストが24日、発表された。

　鈴木雅之と篠原涼子のテレビ初コラボ歌唱が決定。同局系新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』の主題歌「Canaria」を鈴木が主演の篠原をパートナーとして招き、鈴木雅之 feat. 篠原涼子としてテレビ初披露する。

　INIは「True Love」と「U MINE」をメドレーでパフォーマンス。3ピースバンド・Omoinotakeはヒット曲「幾億光年」と最新曲「Wonderland」をテレビ初披露する。さらに、ドラマ、バラエティー、映画などメンバー全員が多方面で活躍するAぇ! groupの歌唱が決定。最新アルバムのリード曲「Again」をテレビ初披露する。