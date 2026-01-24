SixTONESの松村北斗さん（30）と俳優の今田美桜さん（28）が、東野圭吾さん原作のミステリー小説『白鳥とコウモリ』の実写化映画でダブル主演することが発表されました。

小説『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）は、『容疑者Xの献身』、『白夜行』などで知られるミステリー界の巨匠・東野圭吾さんが、“罪と罰”をテーマに執筆。解決したはずの殺人事件をめぐって、容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合い真相に向かっていく物語です。

今回の実写映画で松村さんは容疑者の息子・倉木和真を、今田さんは被害者の娘・白石美令を演じます。

■今田美桜「二人を応援したくなるような物語」

松村さんは「出演のお話をいただいた時、東野圭吾さんの世界観に入れるのが楽しみでした」と喜びを明かし、「本作は入口から出口まで没入して、皆さんと共に考えながら観ていただけると思います。人の想いが生み出すミステリー、かなり見応えのある作品です」とコメントしています。

今田さんは「ストーリーの展開が本当に面白くて、原作を読んでいて没入しました。ミステリーでありながら、二人を応援したくなるような物語です。最後の展開はすごく驚きがありながらも、切なく温かい気持ちになれる作品です」と魅力を語っています。

原作者の東野さんは「殺人事件を扱ったミステリ小説の多くは、犯人が判明することによって幕を閉じます。しかし本作はそこが始まりで、被害者遺族と加害者家族の苦悩がストーリーの中心となっています」とコメントし、「かなり複雑な構造で、太さや光沢、硬さなどまるで千差万別な糸が編み込まれた織物のようなものです。その糸を一旦解きほぐし、映像として編み直したらどんなものが出来上がるのか、今からとても楽しみです」と期待をよせています。