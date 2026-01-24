WEGO×ちゃおが叶える♡平成女児の夢コラボが2026年に復活

平成女児の心をときめかせてきた『ちゃお』の名作たちが、WEGOとのコラボレーションで現代にカムバック。恋もおしゃれも夢も全力だったあの頃の気持ちを、今のファッションに落とし込んだ特別なコレクションが登場します。懐かしさだけで終わらない、今の自分にもフィットするデザインが魅力。世代を超えて楽しめるラインアップに、思わず胸がきゅんとするはずです♡

平成女児の“好き”を詰め込んだ特別コラボ

今回WEGOがコラボレーションするのは、「きらりん☆レボリューション」「極上!!めちゃモテ委員長」「ミルモでポン！」の3作品。

WEGOスタッフへのアンケート700件以上から選ばれたTOP3で、リアルな“好きだった気持ち”が反映されています。

平成女児カルチャーをベースに、今のストリートやルームスタイルにもなじむアイテムへとアップデート。懐かしさと新しさが共存するコレクションです。

おうち時間からおでかけまで使える全11アイテム

ラインアップは、ルームウェア8,799円、スウェット4,399円、スマホクリップ1,099円、ヘアクリップ1,099円、着ぐるみキャップキーホルダー1,759円、ドレスチャームキーホルダー2,199円、ひっかけマスコット2,529円、ポーチ2,199円、巾着ポーチ1,759円、ルームシューズ3,299円、ランダムステッカー550円。

毎日のコーデやお部屋時間に取り入れやすく、推し作品をさりげなく楽しめるのがポイントです。

世界観に浸れるPOPUPも開催

コラボ発売を記念し、WEGO1.3.5…原宿店とWEGO心斎橋店ではPOPUPを開催。作品の世界観を再現したフォトブースやパネル展示が並び、まるで『ちゃお』の世界に入り込んだような体験ができます。

開催期間は2026年1月30日(金)～2月12日(木)。アイテムとあわせて、思い出も写真に残したくなる空間です♪

平成女児のときめきを、今の自分へ

あの頃夢中になった『ちゃお』の世界は、大人になった今でも心の中で輝き続けています。WEGO×ちゃおのコラボレーションは、そんな思い出を今のライフスタイルに自然に溶け込ませてくれる存在。

懐かしさに浸るだけでなく、新しい“好き”として楽しめるのが魅力です。平成女児世代も、今の女の子も、自分らしいときめきを見つけてみてください♡