フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が24日に放送され、中日、阪神でプレーした福留孝介氏（48）がゲスト出演。中日、阪神などで監督を務めた星野仙一氏との思い出を語った。

オフ期間は中日時代の先輩・山粼武司氏とハワイで自主トレをするのが恒例だった福留氏。「僕らが泊ってたホテル、誰にも言ってないわけですよ。そこの部屋の電話が鳴るんです」。電話に出ると女性の声で「星野です」と相手が名乗り。「“どこの星野ですか？”って聞いたら“星野仙一の使いの者です”って」と衝撃の瞬間を回顧。共演者を仰天させた。

電話の女性から「今日、星野がグラウンドに行くのでよろしくお願いします」と伝えられたという福留氏。山崎氏にも伝え「いつ来るかわからないから、ずっと走ってるんです」。

結局、休憩で水を飲んでいるタイミングで星野氏が現れ「“なんやお前ら、休んでんのか？”って言われて」。これにスタジオは大爆笑。福留氏は「この人絶対どっかで見てたと思って、僕らが休むまで待ってたんじゃないかと」と振り返り、さらに笑いを誘った。