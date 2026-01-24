◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝 日本―中国（2026年1月24日 サウジアラビア・ジッダ）

U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本と中国が対戦する。試合に先立ち、先発メンバーが発表され、DF市原吏音（20＝大宮）やMF佐藤龍之介（19＝FC東京）らが名を連ねた。

準決勝・韓国戦から先発4人変更で臨む。MF大関友翔（20＝川崎F）、古谷柊介（20＝東京国際大）、FWンワディケ・ウチェブライアン世雄（20＝桐蔭横浜大）、FW横山夢樹（20＝C大阪）が先発する。

U―23の大会ながら、日本は28年ロサンゼルス五輪を見据え、招集全23人を05年以降生まれのU―21世代で編成。大岩剛監督（53）が第1次政権でパリ五輪世代を率いた前回24年カタール大会に続く連覇を目指す。

▽日本の先発メンバー

【GK】荒木琉偉（G大阪）

【DF】梅木怜（今治）、永野修都（藤枝）、市原吏音（大宮）、小泉佳絃（明大）

【MF】小倉幸成（法大）、大関友翔（川崎F）、佐藤龍之介（FC東京）

【FW】ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）、横山夢樹（C大阪）、古谷柊介（東京国際大）

▽日本のベンチ入りメンバー

【GK】小林将天（FC東京）、濱崎知康（明大）

【DF】土屋櫂大（福島）、森壮一朗（名古屋）、関富貫太（横浜M）、岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

【MF】石渡ネルソン（C大阪）、川合徳孟（磐田）、石橋瀬凪（湘南）、嶋本悠大（清水）、久米遥太（早大）

【FW】道脇豊（福岡）