70歳男性「目標額の2500万円まで貯められず。しかし300万円でも普通に暮らせている」その理由
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福島県在住70歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：福島県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の金融資産：預貯金300万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：不明
現在の収支（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：7万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
ひと月の支出：7万円
「物価高騰の影響で昔に比べて必然的に支出が多くなった」現在、およそ預貯金300万円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「足りない。現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「生活必需品の値段が物価高騰の影響で上がっていて、昔に比べて必然的に支出が多くなったから」と語っています。
「2500万円貯めることを目標にしていた」現役時代は、老後資金として「2500万円」貯めることを目標にしていたそう。
「このくらいあれば大丈夫だろうと周りの人たちが言っていた。自分もそのくらいが相場だと思い2500万円を目標にした」と言います。
しかし実際に年金生活を送る中で、老後資金は「4000万円」程度必要だったのでは、と感じているそうです。
「資産運用をするなど工夫して、お金を増やす行動をすればよかった」とあります。
「預貯金300万円でも工夫すれば生活にあまり困らない」とはいえ、今の生活についての満足度は「普通」と投稿者。
「可もなく不可もなく。生きていけるだけの金額と、少しの娯楽を楽しめるお金がある。工夫すれば生活にはあまり困らない」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「少子高齢化や気候変動、国際情勢など先の読めない社会を生きていく術を身につけて、柔軟に対応できるようになってほしい」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)