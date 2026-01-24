完全復調へ！三笘薫がプレミアリーグ４戦連続で先発！勝点１差で11位のフルアムから今季３点目を奪えるか
現地１月24日に開催されるプレミアリーグ第23節で、三笘薫を擁する12位のブライトンは、勝点１差で11位のフルアムと敵地で対戦する。この一戦を前にメンバーが発表され、三笘がリーグ戦４試合連続で先発に名を連ねた。
28歳の日本代表MFは、昨年９月に足首を負傷。約２か月半離脱したなか、今月７日のマンチェスター・シティ戦（１−１）で、怪我から復帰後初ゴールとなる今季２点目を挙げた。
着実にプレータイムを伸ばしているなか、今回のフルアム戦でもゴールを奪い、上位浮上を狙うブライトンをリーグ戦３試合ぶりの勝利に導けるか。完全復調を期すエースの今季３点目に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
