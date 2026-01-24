俳優の齊藤京子さん（28）が23日、主演映画『恋愛裁判』の初日舞台挨拶に登場。共演した倉悠貴さん（26）の特技を絶賛しました。

映画はアイドルグループのセンターを務める主人公・山岡真衣が『恋愛禁止ルール』を破ったことで裁判にかけられる物語。齊藤さんは真衣を、倉さんは真衣と恋に落ちる大道芸人・間山敬を演じます。

■齊藤京子「エレベーターも“閉”ボタンを先に押す」 マイルールを告白

イベントでは、作品が『恋愛禁止ルール』を描いたことにちなみ、自分の中で決めているマイルールはあるかという話題に。

齊藤さんは「“いかに効率的に動くか”というのをやっています」と答え「番組の収録に行く前に全部カバンの中に（荷物を）入れて、楽屋に帰って着替えたらもうそのカバンを持っていれば帰れる、みたいなことをしています。エレベーターも“閉”ボタンを先に押す。“開”じゃなくて」と徹底ぶりを明かしました。

それを受けて倉さんも「（齊藤さんは）バラシ（撤収）がめちゃくちゃ早いんですよ。本当にどの現場でも」とコメント。齊藤さんは「でも早く帰りたいワケではない、ということだけ伝えたい」と訴え、会場を笑わせました。

■倉悠貴「何かしながらだとセリフが入るような気がして」

倉さんはマイルールについて「この作品からなんですけど、ジャグリングをしながらセリフを覚えるようになりました。覚えよう覚えようじゃなくて、何かしながらだとセリフが入るような気がして実践してます」と回答。

齊藤さんは「私も“ジャグリングを6回できるようになってください”みたいなミッションがあってやったんですけど、めっちゃ難しくて。なのに倉さんは投げてる球も変わってきて、足とか使い始めて、本当にすごいなって思いましたね」と倉さんのスキルを絶賛しました。