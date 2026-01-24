三代目 J SOUL BROTHERS山下健二郎（40）が24日、冠フェス「三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASE presents 山フェス2026〜Road To The Future〜」を横浜アリーナで行った。

ニッポン放送の冠番組と連動し、今年で7回目を迎える音楽×お笑いの融合イベント。CHEMISTRY、新しい学校のリーダーズアーティスト勢のほか、コロコロチキチキペッパーズ、ニッポンの社長らお笑いコンビなど多彩なゲストが集結した。

オープニングでは「デロリアン号」と記した自転車に乗って登場し、早くもテンションMAX。新しい学校のリーダーズとのステージでは、学ラン姿で「オトナブルー」をコラボし、メンバーらと完璧な“首振りダンス”を披露し会場を沸かせた。SUZUKAから「山さま、いかがでしたか？」と聞かれると「最高ですよ。絶対コラボしたかった。夢がかないました！」と感激していた。

ほかに、番組パートナーを務める岩谷翔吾（THE RAMPAGE）、澤本夏輝（FANTASTICS）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）らも登場した。