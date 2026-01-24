女優の橋本環奈（26）が、24日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』でプロ顔負けのスーパーリカバリーショットを披露し、絶体絶命のチームの危機を救った。

【映像】橋本環奈の“神”バンカーショット

1番ホールのグリーン周り。橋本とペアを組む平成ノブシコブシ・吉村崇が、3打目のアプローチで痛恨のミスを犯し、ボールはグリーン手前の深いバンカーへと転がり落ちてしまった。このホールでの特典チップ獲得にはパーセーブが絶対条件となる中、残された距離は約20ヤード。バンカーショットというプレッシャーのかかる場面で、打順は橋本に回ってきた。

「ごめん！俺のミスだ！」と平謝りする吉村に対し、橋本は「出せばいい、出せばいい」と自らに言い聞かせるように呟き、静かにバンカーへと足を踏み入れた。アドレスに入ると表情が一変。集中力を高め、迷いなくクラブを振り抜いた。

砂煙とともにふわりと高く舞い上がったボールは、見事に高いアゴをクリアし、グリーン手前に着弾。見事なリカバリーショットに、歓声が沸き起こった。

これには敵チームの吉田沙保里も思わず「うまい！」と絶叫。吉村はその場に膝から崩れ落ち、土下座の体勢で「ありがとう！こんな緊張してるおじさんのせいで…ありがとう！」と感謝を爆発させた。

「勝ち見えた！」と大はしゃぎする吉村と、照れくさそうに笑う橋本。女優としての強心臓ぶりと、ここ一番での勝負強さをまざまざと見せつけ、チームに貴重なパーセーブのチャンスをもたらした。この一打は、番組を通じてのハイライトの一つとなり、橋本のゴルフセンスの高さを決定づける名シーンとなった。