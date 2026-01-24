元男闘呼組の成田昭次さん（57）が24日、自身初となる自叙伝の発売記念囲み取材に登場し、メンバーとの過去や現在の関係性について語りました。

幼少期から現在までの半生をつづった『人生はとんとんー成田昭次自叙伝ー』。本作には、元男闘呼組の岡本健一さん（56）、高橋和也さん（56）、前田耕陽さん（57）が寄せたコメントも収録されています。

成田さんはメンバーについて「僕らが1993年に一度活動休止という形になったまま、再始動するまで30年近くあったものですから。お互いその間に大人になって当時は言えなかったこととか、言い合えなかったこと、言葉にできなかったことなどを改めてこの本を通じて、みんながやっと分かち合えたって感じですね」と笑顔で話しました。

■成田昭次「4人で話すとき、敬語が増えた」

記者から、“当時は、わだかまりがあったのか”と質問されると成田さんは「わだかまりはなかったというと正直うそだと思うんですけど、当時若かった故、お互い自分の中、一人ひとり解決できないまま時間がたってしまったというのが正直なところ」と振り返りました。

2019年に再会を果たし、2022年に再始動。約1年の期間限定でライブ活動などを行った男闘呼組。

現在について成田さんは「みんな50代になって昔と変わらないところもあるんですけど、メンバー4人で話すとき敬語が増えたかなって。あと当時は名字で呼び合っていたのが、今は下の名前で呼び合うようになった。自然と気付いたら」と、関係性の変化を明かしました。

■相手は「高橋和也とですね」 過去には殴り合いも

かつてのメンバーとの仲については「仲は良かったと思いますね。でもケンカもたくさんしたし。それこそ殴り合ったこともある。高橋和也とですね、1回ありましたね。でもお互いが真剣だったし、本当に殴り合えたからこそ通じ合えるものがあったのかなって思う」と懐古。

■自叙伝を読んだメンバーは

そして「そういうことがあったから、今も仲良くいられるのかなって。だからむしろ今が一番仲がいいんじゃないですかね」と、しみじみと語りました。

自叙伝を読んだメンバーからの感想について成田さんは「健一は“本当にすごくいい本だった”って、2回泣いてくれました。もちろん和也も耕陽もそうですけどね」と、メンバー全員が出版を喜んでくれていることを明かしました。