鹿児島がキャプテンと副キャプテンを発表
鹿児島ユナイテッドFCは23日、MF稲葉修土が昨シーズンに続いてキャプテンを担当することを発表した。
副キャプテンにはFW有田稜とDF江川慶城が就任。それぞれクラブを通じて以下のように意気込みを示している。
▽MF稲葉修土
「昨年に引き続き、今シーズンもキャプテンを務めさせていただくことになりました。まずは、自分がピッチに立っている時間を増やしてプレーで示すこと。そして、覚悟を持って残留した仲間・新たに加わった仲間の想いを1つに結集し、良い結果を掴めるように全力を尽くします!よろしくお願いします!」
▽FW有田稜
「今シーズン副キャプテンを務めることになりました、有田稜です。一体感のあるチーム作りをする為にピッチ内外で自分に出来ることを全力で頑張っていきたいと思います!よろしくお願いします!」
▽DF江川慶城
「副キャプテンに就任することとなりました。日々全力を出し切る。その小さな積み重ねが結果に繋がると信じています。チーム全員でその雰囲気を日常から作り上げ、強い集団になるために稲葉キャプテンを中心に取り組んでいきますので、今後とも熱い応援よろしくお願いします」
副キャプテンにはFW有田稜とDF江川慶城が就任。それぞれクラブを通じて以下のように意気込みを示している。
▽MF稲葉修土
「昨年に引き続き、今シーズンもキャプテンを務めさせていただくことになりました。まずは、自分がピッチに立っている時間を増やしてプレーで示すこと。そして、覚悟を持って残留した仲間・新たに加わった仲間の想いを1つに結集し、良い結果を掴めるように全力を尽くします!よろしくお願いします!」
「今シーズン副キャプテンを務めることになりました、有田稜です。一体感のあるチーム作りをする為にピッチ内外で自分に出来ることを全力で頑張っていきたいと思います!よろしくお願いします!」
▽DF江川慶城
「副キャプテンに就任することとなりました。日々全力を出し切る。その小さな積み重ねが結果に繋がると信じています。チーム全員でその雰囲気を日常から作り上げ、強い集団になるために稲葉キャプテンを中心に取り組んでいきますので、今後とも熱い応援よろしくお願いします」