冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。

群馬県勢は、スピードスケートの男子１０００メートルで嬬恋の佐藤侑翔選手（３年）が３位、依田大剛選手（２年）が１２位、女子３０００メートルで嬬恋の小針侑純選手（２年）が１７位だった。フィギュアスケート女子では、前橋育英の鈴木莉乃選手（３年）が２３日のＡ組と合わせて５８位となり、敗退した。

「良い結果を残せてうれしい」

男子５００メートルでは４位だった嬬恋の佐藤侑翔選手（３年）が１０００メートルで３位に入り、念願の表彰台に立った。

２３日の５００メートルで焦って失敗した反省を生かし、スタートラインでは「帰ったら何を食べよう」と大好きな食べ物のことを考えて心を落ち着かせた。緊張で少し出遅れたものの、２００メートルを過ぎたあたりで冷静さを取り戻した。「自分のレースだから自分に集中」と言い聞かせ、ゴールに駆け込んだ。

屋外リンクの自己ベストも記録。「コンディションを整えてレースに臨めた。良い結果を残せてうれしい」と喜んだ。２６日のリレーに向け、「上の順位を狙いたい」と意欲を見せた。