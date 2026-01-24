冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。

愛知県勢はスピードスケート男子１０００メートルで鳴海の小島晏蒔選手（１年）が４２位だった。フィギュアスケート女子では、中京大中京通信制の和田薫子選手（１年）が２３日のＡ組と合わせて４位に入った。名古屋葵の犬塚紗良選手（１年）は４１位、愛知みずほ大瑞穂の村上惺菜選手（１年）は６３位となり、敗退した。

フィギュア女子・和田薫子選手…中京大中京通信制１年

憧れの人の背中をずっと追いかけてきた。同じ名古屋市出身の浅田真央さんの２０１４年ソチ五輪の演技に感動して競技を始め、浅田さんが練習を重ねたリンクへ通った。高校も同じ中京大中京に進学した。

「中京」の名を背負って挑んだ初めてのインターハイ。薄紫色の衣装に身を包み、ユーチューブで研究したというヘアメイクも決めて、大人っぽく優美に舞った。

「緊張せず、最近で一番良い滑りができた。この舞台に立てて良かった」と満足げに振り返った。予選は暫定４位で、決勝の演技にも期待がかかる。

学校の先輩で次世代エースと目される島田麻央選手（２年）は「尊敬する友達」。今大会は共に出場しており、「自分も頑張らなきゃ」とプレッシャーに感じる部分もあるが、「一緒に出られてうれしい」と高校生らしい笑みを浮かべる。

浅田さんが五輪のリンクで輝いた姿はいまも鮮明に覚えている。「いつか立ちたい憧れの舞台。４年後を目標に頑張りたい」。夢の実現に向かって成長を誓った。（神田知美）