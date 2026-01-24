グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が24日、インスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。夫は、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（39）。

本郷は「ご報告です…」とし「私事ではございますが、この度、第二子を授かりました」と報告。そして「すでに安定期に入っており体調も落ち着いてまいりましたのでご報告させていただきます」とし、「毎日ぽこぽこ元気に動く胎動に幸せを感じながら母子共に健康に過ごしています」と、胎児のエコー写真などともに、妊娠の喜びを伝えた。

りんたろー。も「お世話になっている皆様へ」と、自身のインスタグラムを更新。「私事ではございますが、この度、新しい命に我が家を選んでもらいました。安定期に入り、体調も落ち着いてまいりましたのでご報告させていただきます」と妻の妊娠を報告した。そして「1人目が大変な出産だったにもかかわらず、また1人授かりたいと思ってくれたママに感謝しつつ強さを感じながら、お腹の中で少しずつ成長している命に、家族みんなで喜びを感じています」と伝え、「僕みたいなチャラ男を父にしてくれた2人にそして、ママ、周りの方々のご理解とサポートに心から感謝しています」とつづった。

本郷とりんたろー。は22年8月に結婚を発表。23年11月に第1子が誕生した。