松下洸平、NEWSと「チャンカパーナ」コラボ披露 4人フォーメーションに反響「まさかの手越パート」「マジ泣きそうになった」
24日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00）では、同番組のアーティストナビゲーター・松下洸平とNEWSのコラボパフォーマンスが放送された。
【動画】NEWS「チャンカパーナ」ライブ映像
これは、11日、12日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催されたwith MUSIC主催ライブ『with MUSIC LIVE』で披露された特別パフォーマンス。12月6日放送の同番組に出演したNEWSとのトークをきっかけに実現した。コラボで披露したNEWSの名曲「チャンカパーナ」のパフォーマンスを届けた。
松下は、NEWSの番組登場時に紹介した重すぎる衣装として、7.4kgの”キーホルダー衣装”を着用してステージに登場。4人のフォーメーションを完璧に覚えた松下は、落ちサビの歌唱も担当した。
SNSでは「最高コラボ!!」「伝説の4人バージョンフォーメーション…！」「すごく忠実に踊ってくれている！」「まさかの手越パート歌ってくれたのは激アツ」「4人ver.の振り付けを今のNEWSでもう一度見ることができてうれしかった」「7キロの衣装って…さすがNEWSだな（笑）」「マジ泣きそうになった」などの反響が寄せられた。
