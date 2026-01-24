今季一番の寒気が流れ込んでいる影響で石川県内は25日の朝にかけて再び大雪のピークを迎えます。加賀と能登南部の平地では大雪による交通障害に警戒してください。

次々と雪雲が流れ込むJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響で県内も25日未明から朝にかけて再び雪の降る量が増える見込みです。

25日午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で加賀の平地で40センチ、山地で70センチ、能登は平地・山地ともに40センチと予想されています。

雪の影響で空の便は25日、小松空港と羽田を結ぶ2便と能登空港の羽田便2便で欠航が決まっています。

また、特急「サンダーバード」と「しらさぎ」は、25日も始発から午後6時ごろまで運転を取りやめます。

県内の大雪のピークは25日の朝までとみられていますが予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。

気象台は加賀と能登南部の平地では25日朝にかけて大雪による交通障害に警戒するとともに雪を伴った強風やなだれ、路面の凍結などにも注意するよう呼びかけています。