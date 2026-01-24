冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。

武修館（北海道）７―０苫小牧東（北海道）

昨夏の全国高校選抜大会の王者・武修館が７―０で苫小牧東を下した。第１ピリオドだけで２６本のシュートを放つなど、序盤から試合を優位に進めた。

第１ピリオドでＦＷ鈴木琉矢選手（１年）が枠ぎりぎりのゴールで流れを引き寄せ、続けざまに３点を奪った。第２ピリオドは苫東の猛攻を連携した守備で防ぎ、第３ピリオドにも４点を追加して引き離した。

主要大会で無冠に終わった昨季の悔しさを知るＤＦ山口弘務選手（３年）は「個々のスキルは高かったが、全体のまとまりが欠けていた」と語る。１、２年主体のチームとなった今季、試合中の運動量を増やすため走り込みを強化。磨いてきた堅守速攻のカウンター戦術が奏功した。

昨年の総体は準決勝敗退だった。山口選手は「インターハイの借りはインターハイで返すしかない」と頂点を見据えた。