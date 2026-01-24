俳優の宇梶剛士が２４日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。菅原文太さんに狡鏤卞り瓩靴新舒泙鮓譴辰拭

宇梶と言えば、若いころ暴走族の総長だったことは知られているが、ＭＣのメッセンジャー黒田有から「役者になろうと思ったきっかけは？」と質問されると「荒れてたんですけど、狎鼎に読書に集中できる環境瓩澆燭い覆箸海蹐砲靴个蕕いさせてもらって…」と苦笑い。

その犂超瓩砲い觝櫃法⊃討らチャップリンの自伝が差し入れられたといい「もう野球はできないし、肩で風を切るのももういいし、『俺も俳優になりたいな』と（思った）」と打ち明けた。

その後、ツテをたどって錦野旦の付き人になったそうだが「２か月ぐらいして、『台本取ってこい』って言われて、受け取りに（指定された部屋の）中に入って行ったら、そこに師匠になる菅原文太（がいた）、東映のヤクザ路線を作った方ですよね。台本もらって帰ろうとしたら、『おう、そこのデカいの』って呼び止められて、『はい』って振り向いたら、『お前何者だ』っていうようなことで…」と偶然の出会いを回想。

宇梶は「俳優になりたいんですけど、どうやってなったらいいか分からないから、錦野さんのお手伝いさせてもらってます」と返答したといい「そこでおやじ（菅原さん）が『旦のとこの事務所に電話かけろ』って言って、見てたら『お前さんのとこのデカいのもらっていいか？』って言って。それでガチャーン！って切って、ふっと見上げて（宇梶を見て）、『そういうことじゃ』みたいな。で、弟子にしてもらったんです」と証言していた。