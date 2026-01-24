冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。

駒大苫小牧（北海道）１２―１八戸工（青森）

アイスホッケー・松川剛司選手…駒大苫小牧１年

選手層の厚いチームで１年生ながらメンバー入り。八戸工（青森）との試合は序盤から積極的にプレスも仕掛け、第３ピリオドでは得点も。「味方のシュートのリバウンドをうまく流し込めてうれしかった」と喜んだ。１２―１で快勝し、５連覇に向けて幸先の良いスタートを切った。

青森県八戸市出身。兄の影響で幼稚園の年長からスティックを握った。チームメートのＧＫ小倉開来（１年）とは小学３年からの幼なじみ。２人とも八戸二中では攻守の要となり、昨年１月の全国中学校大会で準優勝に導いた。

卒業後、３５度のインターハイ優勝を誇る強豪校の門をたたき、ハードな練習にも食らいついた。昨夏の全国高校選抜では武修館に１―５で完敗し、「何もできなかった」と悔しさを味わった。その後はチーム全体で声掛けを意識し、ベンチも含めた一体感が生まれたという。

「優勝を目指して全試合で得点に絡みたい」。幼なじみと夢見るインターハイ優勝に向け、氷上で全てを出し切るつもりだ。（岡本紘太郎）