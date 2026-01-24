ほぼ東京！？【北関東一住みやすい】移住者急増の街
1月24日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 【茨城・守谷】ほぼ東京！？北関東一住みやすい☆移住者急増の街」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】ほぼ東京！？【北関東一住みやすい】移住者急増の街
TXで秋葉原まで約30分＆車なら都心まで約40分【茨城・守谷】千葉との県境で街×自然のバランス良し☆元パリコレモデル・林マヤがエンジョイ中♪今注目の住みやすい街
▼ほぼ東京！？ヤクルト2軍もこの街に移転！
▼スイーツ激戦区に“干し芋チーズケーキ”
▼子ども達も怖くない！？歯医者のワンちゃん
▼茨城県民に絶大な人気♪ローカルスーパー
▼“常陸牛”が超お買い得☆大行列の精肉店
▼ほぼイタリア！？田園風景広がるレストラン
▼月1で開催☆鉄道ファン垂涎の運転体験！
▼コーヒー＆蕎麦が絶品☆手打ちそばの名店
▼人気SAの名物♪筑波山型のクリームパン
▼市民主導で作った4．6km森の遊歩道♪
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【ゲスト】
羽田美智子、磯山さやか
