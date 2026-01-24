1月24日に放送された『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）第3話。恋愛相談コラムの新たなテーマとして“若さ”について考えていた一葉（上白石萌歌）は、上京してきた姉の一花（筧美和子）を連れて椎堂（生田斗真）の研究室を訪ねる。偶然にも、読者から寄せられた悩み相談が、まさに一花が直面している悩みと重なっているからだ。そこで「動物たちにとっても若さって重要ですか？」と問いかける一葉に対し、椎堂はこう答える。

「若さというのは、実に平等な資源である」

参考：上白石萌歌×生田斗真の相性にファン注目 『パンダより恋が苦手な私たち』での化学反応

たしかに、これは案外見落とされがちな視点であろう。“若さ”それ自体は、なんら特別なものではない。個々が生来持ち合わせている資質や能力、貧富の差や経験の差など、いかなるものの影響を受けることなく、誰にとっても1日は24時間であるように、20代でいられるのは10年間であるように、まんべんなく与えられる極めて絶対的なものだ。もしそこになんらかの格差が生じるのであれば、それを有効に活用できているかどうかということであり、そこで初めてさまざまな影響因子が発生するといってもいい。

とはいえ、いかなる影響があろうとも、“若さ”をフル活用するために必要なことは、それができるうちにいかに能動的に動くか、に限られる。にもかかわらず、ヒトという動物は往々にしてそれができない生き物である。相対的に自分よりも若い者を羨み、“若さ”というものを過剰に特別扱いしてしまう。“ないものねだり”というやつか、自己と他者とを相対化しがちになり、自分以外の物差しの上で踊らされてしまう。その結果、せっかくの“資源”を無駄にしてしまう――むしろ無駄にしていたことに後になって気付くものだ。

これは自由恋愛市場に限ったことではなく、社会生活全般においても同じことがいえよう。ことに一葉の場合は、“自分はやりたい仕事ができているのか”という模索のさなかにいて、よりによって“やりたい仕事を楽しんでいる”椎堂との出会いでそれが加速している。だが今回、編集長の藤崎（小雪）のアシスタントとして仕事をすることで彼女の手腕を目の当たりにし（ここで描かれる編集部内の若手と年長者の対立構図はやや紋切り型ではあるが）、“若さ”という資源を仕事においてどのように活かしていくべきかという気付きにつながる。

冒頭で触れたシーンのなかで、椎堂はこう続けている。「野生の求愛行動とは、突き詰めれば持っている資源の比べ合い。なにが最も重要な資源になるかは種によって違う」と。恋愛や仕事、その目的の違いはあれども、行動することには常に成功なり失敗なりといった結果が伴うものであり、失敗したからといって終わりではない。ましてやヒトやそれ以外の動物、ひいては個々人によって重視するものや価値観は異なって然るべきものであり、そのなかで見出される調和のようなものこそが、このドラマ全体を司る主題なのであろう。

さて、今回のエピソードから新たな登場人物たちが一挙に物語に加わることとなった。一葉の両親である五郎（尾美としのり）と真紀（美保純）や、売れ子になった途端に調子に乗り始めたカメラマンの喜多島（小手伸也）。なかでも物語全体に作用しそうなのは、椎堂の研究室に突然現れた謎の女性・ケイカ（草刈民代）であろう。ラストで彼女は、アリア（シシド・カフカ）のマネージャーである宮田（柄本時生）とある“計画”に関する密談を交わしている。なんらかの接点があることが明らかなアリアと椎堂を引き合わせようという魂胆なのだろうか。（文＝久保田和馬）