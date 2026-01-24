「第98回アカデミー賞」授賞式、NHK BSで生中継 WOWOWオンデマンドで字幕版の配信も
日本映画から『国宝』がメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、注目を集める「第98回アカデミー賞」。授賞式はアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターにて現地時間15日（日本時間16日午前）に開催される。
【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真
日本では、NHK BSで生中継（前6：30〜11：30※ 前7：14〜7：55はNHK BSサブチャンネル）が決定。授賞式本編に加え、直前のレッドカーペットの様子も独自中継を敢行。世界中の映画ファンの視線が一点に集まる一夜を、余すところなく伝える。
一方、WOWOWでは日本時間16日午後8時よりWOWOWオンデマンドで『第98回アカデミー賞授賞式』（字幕版）を配信。『第98回アカデミー賞直前徹底ガイド』やレッドカーペットの様子をまとめた『第98回アカデミー賞授賞式直前レッドカーペット特別番組』（字幕版）などの関連番組予定している（※いずれもアーカイブ配信あり）。
“オスカー”の愛称で知られるアカデミー賞は、映画芸術科学アカデミーが主催する世界最高峰の映画の祭典。毎年、映画界を代表する作品や映画人をたたえる場として注目を集めてきた。今年は、2002年の第74回以来の新部門となる「キャスティング賞」が新設され、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など、表彰部門は全24部門に及ぶ。
授賞式といえば、受賞結果はもちろんのこと、パフォーマンスの数々やステージ上で巻き起こるドラマも見どころの一つ。司会は、昨年に続き人気コメディアンのコナン・オブライエンが務める。テレビ司会者、脚本家、プロデューサーなど多彩な顔を持つ彼が、どのように授賞式を盛り上げるのかも見どころだ。
■NHK BS『生中継！第98回 アカデミー賞 授賞式』
3月16日 前6：30〜11：30（※ 前7：14〜7：55はNHK BSサブチャンネル）
■NHK BS『第98回 アカデミー賞 授賞式 総集編（録画）』
３月下旬に放送予定
■WOWOW『第98回アカデミー賞授賞式』（字幕版）
3月16日 後８:00〜（予定）WOWOWオンデマンドで配信（※アーカイブ配信あり）
■WOWOW『第98回アカデミー賞直前徹底ガイド』
3月1日、WOWOWプライムで放送、WOWOWオンデマンドで配信（※アーカイブ配信あり）
■WOWOW『第98回アカデミー賞授賞式直前レッドカーペット特別番組』（字幕版）
3月16日深夜（予定）WOWOWオンデマンドで配信（※アーカイブ配信あり）
