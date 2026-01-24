日本高校サッカー選抜の練習を見守る鈴木監督＝時之栖スポーツセンター

全国高校サッカー選手権出場１２度を誇る桐光学園の鈴木勝大監督（４８）が、Ｕ─１７（１７歳以下）日本高校選抜の監督に就任した。２４日に静岡・時之栖スポーツセンターで選考合宿が始まり、「非常にモチベーションは高い。世代別代表やワールドカップ（のメンバー）に入るような選手に関わっていければ」と意気込む。

県内の高体連指導者が高校選抜の監督を務めるのは初めて。鈴木氏は母校の桐光学園を率いて１３年目で、日本代表ＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）ら多くのプロ選手を輩出。２０１９年には全国高校総体で初優勝するなど着実に実績を積み上げてきた。

今回の合宿には、今冬の全国高校選手権を制した神村学園（鹿児島）をはじめ全国の強豪から有望な１、２年生３４人を招集。鈴木監督は「２０２７年１月１１日（次回の全国高校選手権決勝）の主役を預かっている。ここに来て下手になったと言われないように、バトルできる環境をしっかりつくっていきたい」と抱負を語った。

合宿は２７日まで行われ、３月の静岡県ヤングフェスティバルとＪヴィレッジカップに臨む２３人を選考する。