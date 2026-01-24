家にある材料で超簡単！「白菜の大量消費サラダ」味バリエ5選

大量消費にぴったりのサラダ！

白菜がおいしい季節です。旬なので丸ごと買ってもリーズナブルです。もし冷蔵庫に白菜がたくさん残っていたら、これからご紹介するサラダを作ってみてください。家にある材料をプラスして作る白菜サラダは、シャキシャキして絶品！ペロリと平らげたくなるほどのおいしさです。



家にある材料で作れる

レンジで少し加熱したり、塩をふってしなっとさせた白菜に、ツナ缶、わかめ、ハム、ささみなどお好みの材料を合わせて、さっとあえるだけ。簡単だけれど絶品のサラダがあっという間に完成します。忙しいときでもすぐ作れて、しかもお財布に優しいところが嬉しいですね。



レンジで加熱してあえるだけ

塩をふった白菜にツナをプラス！

かつお節＆ごま油で香ばしく

子どもが好きなマヨネーズ味

ささみを加えてボリュームアップ！

いかがですか？白菜サラダは、白いごはんのお供としてはもちろん、お酒のおつまみにもぴったり！食べ出したら箸が止まらなくなるおいしさです。少し加熱したり、塩でしなっとさせることでカサが減るので、モリモリ食べられます。野菜不足解消にも最適な白菜サラダ、さっそく試してみてください。