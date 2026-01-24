1月31日（土）よる9時 第4話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。この第4話に、野村周平がゲスト出演！

本日1月24日（土）に放送した第3話では、「若さとは何か？」をテーマに、年齢差のある恋愛や仕事の現場で突きつけられる“若さ”という価値に、登場人物たちがそれぞれ向き合っていく姿を描いた。年下男性との恋に悩む女性からの相談をきっかけに、一葉（上白石萌歌）は「若さは恋愛においてどこまで重要なのか」という問いに直面。そんな迷いに対し、チンパンジーの求愛行動が意外なヒントを与える回となった。

そして来週1月31日（土）放送の第4話では、「自分らしさとは何か」「恋愛は必要か、それとも不要か」という問いをより深く、登場人物一人ひとりの人生に迫っていく。

野村が演じるのは、カメラマン・橘環希（仁村紗和）の先輩であり、仕事に対して真摯でストイックな実力派カメラマン・山下翔。環希に想いを寄せて告白した山下の存在が、「仕事」と「恋愛」の狭間で葛藤する環希に影響を与えていく。

第4話では、恋愛を拒む環希、恋愛に前向きな紺野（宮澤エマ）、そして揺れ動く一葉――それぞれの価値観が交錯する中で、“自分はどう生きたいのか”という選択が突きつけられる。今回その答えを導くヒントとなるのは、ハリネズミの求愛行動!? 武装しながらも自分の意思を貫くその姿が、現代を生きる私たちの背中をそっと押してくれる。

■野村周平 コメント

『パンダより恋が苦手な私たち』の出演オファーをいただいた時は、久しぶりに日本テレビさんの作品に出演できることをとても嬉しく感じました。

1話のゲストという短い出演時間ではありましたが、別作品で共演させていただいた仁村紗和さんと再びご一緒することができました。会社の先輩・後輩という新たな形で楽しく演じることができたと思います。

一風変わった恋愛作品だと思いますが、「恋愛玄人」には刺さる作品だと思います(笑)

「パンダより恋が苦手な私たち」、ぜひご覧ください！

■原作

原作は、瀬那和章の人気小説『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）。多くの読者に愛される人気作が、ついに初のドラマ化！

＜著者プロフィール＞

瀬那和章（せなかずあき）

兵庫県生まれ。2007年に第14回電撃小説大賞銀賞を受賞し、『under 異界ノスタルジア』でデビュー。真っ直ぐで透明感のある文章、高い構成力が魅力の注目作家。他の著作に、「花魁さんと書道ガール」シリーズ、「後宮の百花輪」シリーズ、『雪には雪のなりたい白さがある』『フルーツパーラーにはない果物』『今日も君は、約束の旅に出る』『わたしたち、何者にもなれなかった』などがある。

■番組概要

原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）

脚本：根本ノンジ

音楽：MAYUKO

主題歌：生田斗真「スーパーロマンス」（Warner Music Japan）

演出：鈴木勇馬 松田健斗 苗代祐史

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：藤森真実 白石香織（AX-ON）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

