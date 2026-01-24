女優の橋本環奈（26）が24日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』で、自身のゴルフ歴について赤裸々に語り、共演のアスリートや人気俳優を驚かせた。

【映像】貴重！橋本環奈のドライバーショット

快晴の下、三浦翔平、吉田沙保里、ノブコブ吉村崇と共にコースを回った橋本。プレーの合間の移動中、話題は橋本のゴルフの腕前に及んだ。

三浦から「どんぐらいでいつも回ってたの？」と平均スコアを問われると、橋本は「110くらい」と正直に告白。さらに吉田からベストスコアを尋ねられると、「102です」と即答しつつ、「たまたま、すごい運が良いっていうか調子いい時に（102が）出たんですけど、そこまでじゃないという感じです」と謙遜気味に付け加えた。

しかし、一同が最も驚いたのはそのゴルフ歴の長さだ。「最初は高校生の時（に始めた）」とさらりと明かした橋本。現在26歳の彼女が高校生からクラブを握っていたとすれば、キャリアは実に10年近くになる計算だ。「（当時は）時間がなくなってやらなくなって。1年空いたり2年空いたりとか」と、多忙なスケジュールゆえにブランクがあったことも説明したが、近年は「ちょこちょこ行けてる」と、再びゴルフ熱が高まっていることをうかがわせた。

10代の頃からゴルフに親しんでいたという意外な事実に、三浦は「すごいじゃん」と感心しきり。吉村も「110で、今、（解説を務める藤田光里）プロがスイング全然綺麗って（言ってた）」と、橋本のポテンシャルの高さを改めて評価した。

超売れっ子女優として休みなしの日々を送る橋本だが、わずかな時間を見つけては緑の中でリフレッシュしている様子。この日のプレーでも、ブランクを感じさせない力強いショットを随所で見せ、長年の経験に裏打ちされたセンスの良さを証明していた。