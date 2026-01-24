俳優の片桐はいりさん（63）が23日、『第六十回 紀伊國屋演劇賞』の贈呈式に出席。受賞の喜びや役者人生を振り返りました。

『紀伊國屋演劇賞』は日本の演劇文化の発展に寄与し、優れた舞台芸術を顕彰するもので、1966年に創設されました。今回、片桐さんは舞台『誠實浴池 せいじつよくじょう』における、女1と舞台『彼方の島たちの話』におけるエイコの演技が評価され、個人賞を受賞しました。

受賞を受け、片桐さんは「賞というものをもらったことがなくて、もらったことがないという自覚もなく、演劇にどういう賞があるのかも実はよく分かっていなくて。お電話いただいた時に、“それは何のどういうことなんでしょう”ってお伺いしちゃったような、失礼な状態だった」と告白。

続けて「褒められもしないのによく45年もやったなって。褒められなかった（役者としての日々が）いとしいなって」とハニカミながら話しました。

続けて、現在の演劇界について「今の若い人たちってすごいんですよ。人間の性能が上がってる？ 私たちが演劇を始めたころっていうのと全然状態が違うっていうか」と持論を展開。

周囲の若い俳優たちについて「何でもできる、セリフもすぐ覚えられる。あの人は踊りもできる、歌も歌える、みんな何となくできて『ちっちゃい大谷翔平』みたい。何でもできる、でもすごくいい子、みたいな人がいっぱい」と絶賛しました。

片桐さんは、そんな若手俳優たちとの共演について「間違えるのは私だけだったし、台本にないことを言いだしたりするのも私だけだったんです」と振り返りながら、「そういう俳優でも（賞を）いただけるということは、 “ポンコツ頑張れ” っていうことなんだろうなと思って、そういう気持ちでいただきました」と、謙遜を交え笑顔で話しました。