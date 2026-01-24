お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が23日に放送されたNHKラジオ第1「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。2月に開かれる中学同窓会への出席を決め、40年ぶりにかつてのクラスメートたちと再会することを明かした。

同局の「あさイチ」（月〜金曜前8・15）でMCを務める相方の博多華丸（55）、そして鈴木奈穂子アナウンサー（43）の3人が集まっての生ラジオ。

昨夏の前回は華丸が欠席したが、第2弾の今回はラジオブースに3人がそろい、午後8時5分から50分間、同9時5分から50分間とニュース等を挟んで楽しいおしゃべりを繰り広げた。

表立って話すようなことではない日々の日常について「あさイチ」視聴者であるリスナーとつながった3人。

そのなかに40代のリスナーから届いた「3月に大学時代のサークルの同窓会があります。卒業して25年。会いたいと思う反面がっかりされるんじゃないかとドキドキします。増えた白髪。濃くなってきたほうれい線。挙げたらきりがありません。あと1カ月で何ができると思いますか？」というものがあった。

鈴木アナは「25年でしょ？そりゃもうみんな…見た目は変わってますよ」とし、華丸も「思いのほか自分以上に老けてるとか変わった人おるからね」と話して“お互い様だから気にしないで行けばいい”という立場をとった。

華丸はあまりに意気込んで必要以上に飾り立てると「逆に浮く。仕上げて来たな！」と感じて逆に引かれてしまう可能性も指摘。「一張羅を着て行ったりとかあんまりしないほうがいいと思う」とアドバイスした。

すると、大吉は「私、2月に初めて中学の同窓会あるんよ」と告白し、仲良しコンビで知られる相方・華丸も「えぇっ…」と絶句。

大吉によると「40年ぶり。初めて。今までやったことなかったんだって。今回初めてやることになって。私も行くことになったんだけど」という中学の同窓会。「華丸さんがね、中学の同級生と異様なぐらい仲いいのよ。ずーっと付き合いある。華丸さんはずっと中学の人と同じだけ40年付き合ってるからあれやけど、私なんか40年ぶりに会うから。どうやろね…」とちょっと心配もあるという。

これに華丸が「でもアンタ…ええ？どんな顔して行くの？スター気取りで？」と楽しそうにいじり始めると、大吉は「スターは気取りますよ、そりゃ」と苦笑い。

「（同級生に）言われるのが、ほんと生意気やけど“お前が来るんならお前見に来るヤツも増えるかもしれんから”って。“できれば来てくれ”って」と出席率向上のため協力してほしいと頼まれ「それで役立つなら行くよ」と快諾したことを明かした。

それでも「今から気は重いよ？いろいろ結局、裏で悪口言われるんやろなとか。“アイツ染まったな”とか“変わったな”とかなんか言われるかなと思うと…」という思いもある大吉。

これには華丸が「いや、そりゃ言われるよ。染まっとんもん、俺に言わせりゃ」とし「何ラーメンやったん？今日は」と質問。大吉は「別に言わんでいい」としたが、華丸は「豚骨じゃなさそう」と指摘し、大吉も「しょうゆです」とすっかり東京色に染まったこと？を明かして笑わせていた。