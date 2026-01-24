自分好みの“丈感”をつくれる！【ハニーズ】40・50代におすすめ「セルフカットパンツ」
パンツはちょうどいい丈になかなか出会えない……というミドル世代におすすめしたいのは、セルフカット可能なパンツ。低身長さんも裾上げいらずでおしゃれが楽しめそうです。今回は【ハニーズ】から登場した、セルフカット可能なきれいめパンツをご紹介します。
足元まで美しく演出するフレアシルエットのパンツ
【ハニーズ】「セルフカットフレアパンツ」\2,280（税込）
フレアシルエットで美脚見えを狙えるパンツ。裾から15cmまでセルフカットできる優れものです。伸縮性があるうえウエストがゴムになっており、楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにもマッチするから、デイリーにも旅行にもおすすめです。
カジュアルなのに上品に決まるワイドパンツ
【ハニーズ】「セルフカットワイドパンツ」\2,480（税込）
ワイドなストレートシルエットで、脚のラインを拾わないパンツ。こちらも裾から15cmまで、自分好みの丈感にセルフカットできます。ゆるっとしたスウェットトップスと合わせてカジュアルに、きちんと感のあるシャツできれいめに、幅広いスタイリングで活躍する予感。
ストンと落ちるワイドストレートシルエットが大人っぽく、カジュアルながらもきれい見えしそうです。ウエストはゴムと紐仕様になっており、サイズの調整が可能。
※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M