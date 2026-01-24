大大大当たりキターーーッ！！【ローソン】コーヒーと一緒に楽しみたい♡「菓子パン」

【LAWSON（ローソン）】の菓子パンが、またしてもレベルアップしています！ ふわもち食感のパンや、たっぷりクリームなど、コーヒーと相性抜群のラインナップが勢ぞろい。今回は、パン好きさんが見逃せないローソンの菓子パンを4品ピックアップしてご紹介します。

焼きたて気分をおうちで「シナモンロール」

冷凍コーナーで話題の「シナモンロール」は、レンジで温めるだけでふんわり焼きたてのような味わいが楽しめます。とろりと溶けるフロスティングの甘さと、やさしく香るシナモンが、寒い朝でも食欲を掻き立ててくれそう。実食した@oyatsu_panponさんも「寒い朝に温かいコーヒーとこちらで朝をスタートさせたいです」と言われている、まさに癒しの一品です。

春気分を先取り「ふわもち冷やしクリームパン いちごホイップ」

筆者も沼落ちしたのが、ピンク色のパッケージが目を引く、いちごホイップ入りのクリームパン。ふわふわ & もちもちの生地に、ミルクのコクといちごの酸味がほどよく調和したクリームがたっぷり！ しっとりとしたパン生地がホイップのなめらかさを引き立て、爽やかで軽やかな味わいが楽しめます。見た目も可愛く、冷やして食べるのがおすすめです。

濃厚チョコの魅力が詰まった「ショコラー・クイニーアマン」

香ばしいデニッシュ生地に、チョコレートを含ませた、リッチなクイニーアマン。カリッとした表面としっとりした生地のコントラストは、想像するだけでもその食感にメロメロになりそう◎ カカオの香りで癒されながら、少し贅沢なお家カフェタイムをお楽しみください。

菓子パン好きも要チェック！「ふわもち生シフォン（MILK）」

カテゴリーはスイーツですが、菓子パン好きさんはコチラも要チェック！ ふわふわ & もちもちのシフォン生地に、練乳ホイップをたっぷりのせた、Uchi Café × Milkのコラボから登場したスイーツです。シンプルながら、ミルクのコクと優しい甘さがしっかり感じられる上品な味わいが楽しめます。筆者も試したところ、コーヒーとの相性も抜群で、午後のリラックスタイムにぴったりでした！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里