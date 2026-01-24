アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理が２４日に自身のインスタグラムを更新し、主演を務める映画でのオフショットを公開した。

「映画『ただいまって言える場所』２０２６．１.２３ ついに全国公開になりました」と書き始め、「いい子が、いい子じゃなくて良い そんな友達、そんな環境をみつけること。それは、とても簡単そうでいちばんの難題かもしれません。生きるのが難しくても自分の心の声を聞いてあげることを優先すること それは、後回しにしがちな、いちばん大切なことかもしれません。生きるのに正しいなんてない でも、そんな日々の中でちゃんと生きた自分はきっと正しい。守りたい人、大切な人にありがとうとただいまを伝えたくなるような作品です。」と長文で思いをつづった。最後に「ぜひ劇場で受け取ってくださると嬉しいです」とつづり、トレーナー姿のオフショットをアップ。胸元にある紙には“太陽”とかかれている。

この投稿にファンからは「可愛すぎ」「愛理からのメッセージ、監督からのメッセージちゃんと届いたよ」「太陽のような人が愛理ちゃんです」「いつも支えてくれてありがとう」「２回目見に行かなきゃ！」などの声が寄せられている。