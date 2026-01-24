全棟プライベート空間！グローバルステイズ「奥河口湖 景雅」「湖畔の隠れ家 totonoco」

グローバルステイズが、全棟にプライベートサウナと露天風呂を備えたヴィラタイプの宿泊施設をオープン！

富士山麓・河口湖の静寂に包まれたロケーションで、完全プライベートなととのう滞在ができます☆

2026年2月1日より予約受付を開始します。

グローバルステイズ「奥河口湖 景雅」「湖畔の隠れ家 totonoco」

開業日：2026年6月

予約開始日：2026年2月1日

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町長浜

グローバルステイズは、1日2組限定のラグジュアリーヴィラ「奥河口湖 景雅」と、全6棟のリトリート施設「湖畔の隠れ家 totonoco」を2026年6月に開業します。

富士山と河口湖を望む絶好のロケーションで、誰にも邪魔されないプライベートな空間で、心身ともにリラックスできる贅沢な時間を過ごせます。

各施設では、サウナ、露天風呂、食事、アメニティなど、細部にまでこだわった上質なサービスを提供し、訪れる人々に最高の思い出を届けています☆

奥河口湖 景雅

「奥河口湖 景雅」は、1日2組限定のラグジュアリーヴィラです。

湖畔に佇むヴィラで、心を解き放つ贅沢なひとときを過ごせます。

絶景と癒しが交差する、静寂の時間の中で、プライベートな空間と洗練された設備で、心身が満たされる真のリラックス体験ができます☆

客室タイプ

スイートヴィラ

広さ：2LDK 126.58m²（室内 89.45m²＋水盤テラス 36.58m²）

定員：最大5名様

すべて自分たちだけで楽しめる贅沢を味わう、丸形水盤テラス付き。

ゆったりとした広さで贅沢を独り占めでき、大切な人との特別な時間を過ごせます。

5名まで宿泊可能な広々としたA棟は、家族やグループでの旅行に最適です。

贅沢な丸い水盤テラスでは焚き火や美しい湖畔の景色を楽しむことができ、客室内には高温サウナや露天風呂、マッサージチェアを完備。

誰とも分かち合わず、すべての時間を独占できる完全プライベートな滞在空間です。

特別なひとときを大人数でも快適に過ごせます☆

スタンダードヴィラ

広さ：1LDK 93m²（室内 73.44m²+水盤テラス 19.56m²）

定員：最大3名様

洗練された水盤テラス付きの心地よい空間で、少人数のプライベートな贅沢を。

3名まで宿泊可能なコンパクトでスタイリッシュなB棟は、少人数で過ごす贅沢な滞在にぴったりです。

水盤テラスでは、焚き火の優しい灯りを眺めながら湖畔の静寂に浸る時間を堪能できます。

客室内には高温サウナや温泉露天風呂、マッサージチェアを備え、すべての疲れを忘れるための洗練された癒し空間が用意されています☆

客室設備

キッチンダイニングリビングベッドルームシャワールームサウナ露天風呂トイレ水盤テラス

家電製品

エアコンTVマッサージチェア2台（Panasonic リアルプロ）冷蔵庫オーブンレンジ炊飯器電気ケトル加湿機能付き空気清浄機

アメニティ

バスタオルフェイスタオルバスマットサウナマットボディソープシャンプーコンディショナーフェイス＆ハンドソープ歯ブラシセットヘアドライヤーヘアブラシ雪肌精スキンケアセット（化粧水、乳液、クレンジング）雪肌精洗顔料レディースセット(ヘアゴム、コットン、綿棒)カミソリハンガースリッパ緑茶・コーヒーセット

キッチン用品

食器

平皿深皿コップマグカップワイングラス箸フォークスプーンナイフデザートフォークティースプーンバターナイフ

調理器具

フライパン鍋包丁まな板菜ばしピーラーキッチンバサミお玉フライ返しトングしゃもじワインオープナーザルボウル鍋敷き鍋つかみチーズおろし器ラップアルミホイルキッチンペーパー

お食事

食事は、食材のみの提供で、自身で加熱するセルフサービス方式です。

アルコール飲料・ソフトドリンクは、ドリンクインクルーシブです。

自由に利用できます。

夕食

山梨名産の甲州牛（国産黒毛和牛）のすき焼き、またはしゃぶしゃぶが提供されます。

朝食

大きめにカットした野菜とソーセージをコンソメスープでコトコト煮込んだポトフをメインにした料理です。

※夕・朝食はチェックイン日の午後3時迄にまとめて客室内冷蔵庫にお届けします。

お子様の料理も同じ内容になります。

※アレルギーなどによる食材の変更はできません。

内容を確認の上予約をお願いします。

※敷地内でのバーベキューは固くお断りしています。

鉄板焼き設備を利用ください。

施設情報

住所：〒401-0331 山梨県南都留郡富士河口湖町長浜121番地

電話番号：0555-25-6612

チェックイン：15:00〜20:00（セルフチェックイン）

チェックアウト：10:00（チェックアウト手続き不要）

客室数：2室

最大収容人数：8名（スイートヴィラ5名×1室／スタンダードヴィラ3名×1室）

インターネット環境：フリーWi-Fi

駐車場：あり（2台／棟／無料／予約不要）

3台以上でお越しいただく際は事前に電話またはメールで相談ください。

クレジットカード：VISA／Mastercard／JCB／American Express／Diner’s Club／DC

湖畔の隠れ家 totonoco

「湖畔の隠れ家 totonoco」は、自分時間が紡ぐ、心が整う湖畔のリトリート施設です。

優しい空間がそっと包みこみ、忙しい日常から解き放たれる、特別な場所です。

河口湖の静寂に包まれた、小さなプライベートヴィラで、大切な人と過ごす、自分だけの時間を届けます☆

客室について

「整える」というコンセプトを大切に部屋を設計しています。

心地よい設備、ナチュラルで柔らかなデザイン、そして自然とのつながりを感じる空間で、「整う時間」をそっと支えます。

広さ：62.93m²

間取り：

【1F】 寝室+トイレ+洗面【2F】 キッチン+リビング+半露天風呂+サウナ

ベッド：シモンズ製キングベッド1台

客室風呂・サウナ

プライベート空間で、滞在中に自由に使えます。

サウナ、水風呂、外気浴コーナーで「整う」時間を過ごせます。

マッサージチェア

フジ医療器 SYNCA CirC GRACE 2台

Spa 美と健康の湯

風呂の湯は天然温泉ではありません。

「人工温泉」ですが、成分にこだわり、上質な湯となっています。

ぬめりがあり、美容に良いのが特徴です。

設備・アメニティ

調理器具・食器類

フライパン調理器具ワインオープナー皿類グラスマグカップ箸フォークスプーンナイフラップアルミホイルキッチンペーパー

アメニティ

バスタオルフェイスタオルバスマットサウナマットバスローブルーム着フェイス&ハンドソープヘアーアイロンドライヤー髭剃りコットン綿棒ヘアゴムシャンプーコンディショナーボディソープボディタオル

お食事・ドリンク

夕食、朝食ともに地元の新鮮な食材を取り入れた食事が提供されます。

自然の恵みを五感で味わいながら、心身を整えるひとときを楽しめます。

ドリンクはドリンクインクルーシブとなっており、アルコール・ソフトドリンクなどの飲み物代が宿泊料金に含まれています。

滞在中、自由に楽しめます。

施設概要

住所：〒401-0331 山梨県南都留郡富士河口湖町長浜141-2番地

電話番号：0555-25-6612

チェックイン：15:00〜20:00（セルフチェックイン）

チェックアウト：10:00（チェックアウト手続き不要）

客室数：6棟

最大収容人数：18名（プライベートヴィラ3名×6室）

備品

エアコンテレビマッサージチェア冷蔵庫オーブンレンジ炊飯器電気ケトル加湿機能付き空気清浄機

食器

平皿深皿グラスマグカップワイングラス箸フォークスプーンナイフデザートフォークティースプーンバターナイフ

調理器具

フライパン鍋包丁まな板菜ばしピーラーキッチンバサミお玉フライ返しトングしゃもじワインオープナーザルボウル鍋敷き鍋つかみチーズおろし器ラップアルミホイルキッチンペーパー

アメニティ

バスタオルフェイスタオルバスマットボディソープシャンプーコンディショナーフェイス&ハンドソープ歯ブラシセットヘアドライヤーヘアアイロンヘアブラシ雪肌精スキンケアセット（化粧水、乳液、クレンジング）雪肌精洗顔料レディースセット（ヘアゴム、コットン、綿棒）カミソリハンガースリッパ緑茶・コーヒーセット

インターネット環境：フリーWi-Fi

駐車場：あり（11台／無料／予約不要）

クレジットカード：VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diner’s Club、DC

「奥河口湖 景雅」と「湖畔の隠れ家 totonoco」は、全室に露天風呂とサウナを完備し、プライベートな空間で贅沢な時間を過ごせる宿泊施設です。

日常の喧騒から離れ、美しい自然の中で心身ともにリフレッシュできる、特別なリトリート体験を提供します☆

グローバルステイズ「奥河口湖 景雅」「湖畔の隠れ家 totonoco」の紹介でした。

グローバルステイズ「奥河口湖 景雅」「湖畔の隠れ家 totonoco」のよくある質問

Q. 開業日はいつですか？

A. 2026年6月です。

Q. 予約開始日はいつですか？

A. 2026年2月1日です。

Q. どこにありますか？

A. 山梨県南都留郡富士河口湖町長浜にあります。

