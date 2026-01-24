芸能事務所ツインプラネットとVAZによるアイドルプロジェクトが24日、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」が始動するとYouTubeの生配信などで発表した。2月18日に配信楽曲「青春のエフェクト」でデビューを果たす。

中高生を中心に人気を集めるYouTubeチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子（18）ら5人と、昨年開催したオーディションの合格者6人で結成。「世界中の『やってみたい』をチアアップしよう」をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるSNS時代に、心の奥の本音に寄り添い、1歩踏み出す勇気を応援するアイドルグループとして活動する。

YouTube配信では合格者6人をお披露目。沖玲萌（22）は「アルファには“はじまり”とか、数学の方程式では“未完成”みたいな意味があって、そのはじまったばかりの未完成な気持ちにプラスの勇気を与えたい、という大切な意味が込められています」とグループ名の意味を語った。

メンバーは「これから日本中・世界中の方々の『やってみたい』をチアアップできるように、この11人で頑張っていきます！ 私たちも、自分の心の奥の気持ちと向き合って、勇気をもってチャレンジしたことによって、今日こうしてデビューを迎えることができました。支えてくれたり、応援してくださるすべての人に感謝して、明るく元気なアイドルになります！ チア部っぽい目標を言うと、『目指すは、世界一！』。これからよろしくお願いします」とコメントした。